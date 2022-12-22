В четверг, 22 декабря, в Каховке взорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили «председателем» сел Любимовка и Васильевка Каховского района.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

— По предварительной информации, коллаборант, которого взорвало в Каховке в районе «девушки в шинеле», — это Шнир, — написал Сергей Хлань.

Отметим, что «Шнырь» — это фамилия Андрея Штепы.

Также информацию об этом опубликовали местные телеграммы-каналы.

Напомним, 24 августа в Запорожской области взорвали автомобиль гауляйтера Михайловки Ивана Сушка, он погиб.