В центре временно оккупированного Мариуполя российские оккупанты сносят дом, где в свое время была мастерская украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

Об этом рассказал советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты разбирают «Дом с часами» на перекрестке проспектов Мира и Металлургов. В башне этого дома размещалась мастерская Арнаутова.

- Все, абсолютно все, что составляет историческую ценность, превращают в пепел, - написал Петр Андрющенко.

Виктор Арнаутов родился вблизи Мариуполя в 1896 году. Во время гражданской войны в России 1917-1921 годов воевал на стороне Добровольческой армии. После поражения сначала эмигрировал в Китай, а позже переехал в США. На чужбине он увлекся монументальным искусством, начал работать над фресками и панно.

Художник создал панно для метро и помещения Всемирной библиотеки в Сан-Франциско, преподавал в Стэнфорде и работал с мексиканским монументалистом Диего Риверой.

В эмиграции бывший «белый офицер» увлекся коммунистическими идеями. В 1938 году Арнаутов даже вступил в Коммунистическую партию США, а в том же году в СССР был расстрелян его отец, который был священником.

В 1963 году, после ухода на пенсию и смерти жены, Арнаутов вернулся в Мариуполь. В родном городе он создал три делать, самая известная — «Покорители космоса». Эта мозаика располагается на Доме связи, который тоже сносят оккупанты.