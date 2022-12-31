Днем 31 декабря россияне выпустили в сторону Украины большое количество ракет.
Сообщается о взрывах в Киевской, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Херсонской областях. Предварительно – отработала ПВО.
Также есть информация, что РФ по состоянию на 13.30 запустила три очереди ракет.
13:53 Раздались взрывы в Киеве.
13:52 Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко также подтвердил успешную работу ПВО в регионе. Он прибавил. состоявшийся повторный запуск «Калибров» с акватории Каспийского моря
13:50 Сообщается о дополнительных запусках с Черного моря.
13:45 Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в Киевской области.
Обновляется...
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.
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Днем 31 декабря россияне выпустили в сторону Украины большое количество ракет.
Сообщается о взрывах в Киевской, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Херсонской областях. Предварительно – отработала ПВО.
Также есть информация, что РФ по состоянию на 13.30 запустила три очереди ракет.
13:53 Раздались взрывы в Киеве.
13:52 Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко также подтвердил успешную работу ПВО в регионе. Он прибавил. состоявшийся повторный запуск «Калибров» с акватории Каспийского моря
13:50 Сообщается о дополнительных запусках с Черного моря.
13:45 Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в Киевской области.
Обновляется...
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.