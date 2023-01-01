В Подольском районе Киева 47-летний мужчина запускал салюты в новогоднюю ночь, несмотря на запрет. Теперь ему может грозить до 5 лет ограничения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Около полуночи 1 января в столичную полицию поступило несколько обращений о салютах в Подольском районе. Видео с фейерверками распространилось и во многих телеграмм-каналах.

Полицейские выяснили, что фейерверки запускали во дворе по улице Константиновской. С места происшествия изъяли использованную пусковую установку. Затем правоохранители нашли предполагаемого подозреваемого, провели обыск в его квартире и обнаружили крышку от использованного фейерверка.