МВД России объявило в розыск шестерых участников так называемой «частной военной компании Вагнера», сбежавших из учебного лагеря в оккупированной Россией части Луганской области Украины. До прибытия в тренировочный центр они находились в заключении в Россию. Фрагмент ориентировки опубликовало издание Donday, о появлении ориентировок пишет также редакция 1rnd.ru.

Donday не публикует часть документа с именами разыскиваемых. В приведенном фрагменте отмечается, что осужденные скрылись 21-22 декабря, среди них - киргизский и белорусский граждане, трое граждан Узбекистана и один гражданин России. Указывается, что они вооружены.

МВД информацию для СМИ не комментировало. Корреспондентам 1rnd.ru там заявили, что не раскрывают информацию о разыскиваемых. Издание 161.ru ответа на запрос также не получило. Руководитель «ПВК Вагнера» Евгений Пригожин по запросу СМИ содержательно не ответил. По его словам, в аннексированных украинских городах и России «задерживают немало негодяев», а задержание «вооруженных людей» осуществляют «Росгвардия, милиция и служба безопасности ПИК».

Узники российских колоний массово вербуются в «ПВК Вагнера» для участия в войне против Украины. Им обещают значительные выплаты и помилования после участия в боях. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в декабре сообщил, что, по оценкам Вашингтона, в ПИКе могут находиться до 40 тысяч российских заключенных.

Во многих случаях речь идет о людях, осужденных за насильственные преступления, включая бандитизм и убийства. Эти люди получают доступ к огнестрельному оружию и армейской технике.

В декабре в Новошахтинске в Ростовской области был задержан находящийся в составе группировки «Вагнера» заключенный, перешедший российскую границу и открыл огонь по полицейским. Он заявил, что заблудился и перепутал российских полицейских с украинскими военными.