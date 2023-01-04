Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна.

К организации сделки причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни, сообщается на сайте СБУ.

Они наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за этого государство недополучило сотни миллионов гривен. Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Из-за них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того чтобы «запутать» торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной «фирмы-прокладки» в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.

По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заранее обнаружили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу.

Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу.

Установлено, что эту пшеницу экспортировали из-за мощностей зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.

В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

черновые записи;

документы в электронном виде;

мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению преступления проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.