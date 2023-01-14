Украина планирует создать новую отдельную бронетанковую бригаду Вооруженных сил, укомплектованную боевыми танками Leopard, полученными от западных партнеров.

О подобных намерениях в интервью заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Из заявления следует, что Украина планирует получить от западных стран боевые танки Leopard в количестве достаточном для формирования отдельной бригады.

«Наша цель – собрать танковую бригаду из Leopard. Это для начала. Почему Leopard? Потому что это танк, который производился в Европе на протяжении десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять» – объяснил Дмитрий Кулеба.

По его словам, уже пять стран, в том числе Польша и Финляндия, готовы передать Украине определенное количество Leopard. Однако все они ждут окончательного одобрения от Германии, поскольку Германия является производителем этих танков.

Танковая бригада Вооруженных сил Украины по штату имеет 3 танковых батальона, в каждом из которых по 31 танку. Таким образом Украина рассчитывает получить не менее 93 танков Leopard.