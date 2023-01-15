В Николаевском районе Николаевщины правоохранители задержали мужчину за насильственные действия в отношении своей односельчанки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вечером в пятницу, 13 января, в отделение полиции № 8 Николаевского районного управления обратилась 29-летняя жительница одного из сел Березанского общества с заявлением о том, что 21-летний знакомый ее изнасиловал.

Молодого человека задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас ему объявили о подозрении. За совершенное злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.