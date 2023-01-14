Российская атака на Днепр 14 января унесла как минимум пять жизней. Ранены 39 человек.

Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.

Среди раненых шестеро детей. Все находятся в больнице.

Спасательная операция продолжается. Завалы будут разбирать всю ночь, рассказал председатель ОВА Валентин Резниченко.

Также спасатели кранами снимают жителей верхних этажей, которые сигнализируют фонариками, чтобы они были заметны.

Напомним, днем 14 января во время полномасштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре.