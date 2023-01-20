На деоккупированной территории Бериславского района Херсонщины во вражеский обстрел попали бойцы батальона «ТАВР», один полицейский погиб.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Он отметил, что полицейские несли службу в Херсонской области, находясь в составе группы, правоохранители проводили стабилизационные мероприятия. Именно в это время начался артобстрел со стороны военных РФ, под который попал автомобиль николаевских бойцов батальона «ТАВР».

Юрию Хижинскому было 29 лет. Его четверо собратьев получили многочисленные осколочные травмы, при жизни одного из полицейских ныне борются врачи.