|Швидкість вітру:
|4.1 м/с
|Схід сонця:
|07:30
|Захід сонця:
|16:35
|Температура завтра:
|+8 C°
|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|07:48
|Захід сонця
|16:28
|Температура завтра:
|+5 C°
На деоккупированной территории Бериславского района Херсонщины во вражеский обстрел попали бойцы батальона «ТАВР», один полицейский погиб.
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
Он отметил, что полицейские несли службу в Херсонской области, находясь в составе группы, правоохранители проводили стабилизационные мероприятия. Именно в это время начался артобстрел со стороны военных РФ, под который попал автомобиль николаевских бойцов батальона «ТАВР».
Юрию Хижинскому было 29 лет. Его четверо собратьев получили многочисленные осколочные травмы, при жизни одного из полицейских ныне борются врачи.
— Юрий начал свой путь в рядах органов внутренних дел в 2014 году. С 2018 г. он защищал страну в составе роты полиции особого назначения на востоке. Коллеги навсегда запомнят его ответственным человеком, искренним, дружелюбным, улыбающимся и достойным правоохранителем. Вместе со всей полицией Николаевщины выражаю искренние соболезнования семье погибшего полицейского и глубоко скорбим. Светлая память, — отметил Сергей Шайхет.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
На деоккупированной территории Бериславского района Херсонщины во вражеский обстрел попали бойцы батальона «ТАВР», один полицейский погиб.
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
Он отметил, что полицейские несли службу в Херсонской области, находясь в составе группы, правоохранители проводили стабилизационные мероприятия. Именно в это время начался артобстрел со стороны военных РФ, под который попал автомобиль николаевских бойцов батальона «ТАВР».
Юрию Хижинскому было 29 лет. Его четверо собратьев получили многочисленные осколочные травмы, при жизни одного из полицейских ныне борются врачи.
— Юрий начал свой путь в рядах органов внутренних дел в 2014 году. С 2018 г. он защищал страну в составе роты полиции особого назначения на востоке. Коллеги навсегда запомнят его ответственным человеком, искренним, дружелюбным, улыбающимся и достойным правоохранителем. Вместе со всей полицией Николаевщины выражаю искренние соболезнования семье погибшего полицейского и глубоко скорбим. Светлая память, — отметил Сергей Шайхет.