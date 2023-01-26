Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что после полномасштабного вторжения он стал скрыто собирать учредительные данные своих сослуживцев и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

«Сегодня Служба работает как единая команда и делает максимум для победы Украины. И самоочищение наших рядов от предателей — немаловажная часть этого процесса. Советую всем осознать: СБУ — это не место для агентов кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу — должен ответить по закону», — подчеркнул глава Службы безопасности Василий Малюк.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) должностному лицу сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственно-оперативные действия проводились при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.

Ранее правоохранители разоблачили и задержали российского агента в Одесской области, который «наводил» вражеские ракеты на энергообъекты Одессы.