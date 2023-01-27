Захват Соледара не выводит российские войска на основные наземные линии связи, например логистические маршруты, пролегающие от района Часового Яра до Бахмута. Это не та существенная потеря, которая, по словам России, позволит ей «окружить Бахмут».

Об этом в интервью hromadske рассказала исследовательница России в Институте изучения войны Екатерина Степаненко.

— Не факт, что именно это происходит на месте, а ввиду масштабов украинской обороны в Бахмуте и недавних меньших атак после взятия Соледара можно уверенно сказать, что Бахмут выстоит. И наша оценка остается неизменной: Соледарь не стал той прорывной победой, как ее изображала российская пропаганда, — сказала Екатерина Степаненко.

Екатерина Степаненко отметила, что российская группа «Вагнера» бросила в бой многие наемники, чтобы продвинуться в Бахмут. Впрочем, когда атака достигла кульминации, россияне поняли, что это не сработает и попытались захватить Соледар, где привлекли часть своих элитных сил.

— Поэтому мы говорим, что элитные силы Вагнера, которые действовали в предыдущих операциях по всему миру, пришлось использовать для захвата одного поселения. Это демонстрирует их несостоятельность получить хоть какой-то масштабный прогресс в Украине на данный момент, — подчеркнула исследовательница.

Ранее в отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что Вооруженные силы Украины продвигаются в направлении Кременной, а также отражают атаки россиян под Бахмутом.