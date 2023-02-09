Вечером 9 февраля на деоккупированной территории Снигиревского района во время работ подорвался бригадный автомобиль АО «Николаевоблэнерго» - водитель в больнице.

Об этом сообщает пресс- служба предприятия

Взрыв раздался, когда бригадный автомобиль уже покидал место работ.

«Взрывное устройство разворотило кабину транспортного средства. К сожалению, не обошлось без травм у находившихся внутри людей. Водителя автомобиля с места происшествия забрала скорая. Остальные отделались контузией и незначительными травмами. К сожалению, опасность подстерегает энергетиков на каждом шагу. Мы спешим восстановить электроснабжение тем, кто пострадал в результате боевых действий и вооруженной агрессии врага и нередко попадаем и под обстрелы, и в такие ситуации... Надеемся на скорейшее выздоровление нашего коллеги! Хотелось бы никогда больше не иметь такой печальный повод для публикаций», — говорится в сообщении.