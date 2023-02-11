В Нью-Йорке судили 47-летнюю россиянку, которая хотела отравить украинку с похожей внешностью, чтобы «угнать» ее личность.

В 2016 году Виктория Насырова пыталась убить Ольгу Цвик с помощью чизкейка с сильным транквилизатором, пишет «УП Жизнь».

Россиянка планировала похитить паспорт и другие ценные вещи своей жертвы и надеялась выдать себя за украинку после ее убийства.

Обе женщины несколько похожи друг на друга, имеют темные волосы и примерно одинаковый оттенок кожи, хотя Виктория Насырова на 12 лет старше Ольги Цвик.

Виктория Насырова скрывалась в США, ведь в России также обвинялась в убийстве.

47-летняя Насырова (справа) пыталась отравить Цвик (слева) чизкейком с феназепамом, чтобы украсть ее личность

47-летняя Виктория Насырова родом из города Армавир в Краснодарском крае. Она переехала в США из России, где разыскивалась за другое убийство.

По словам прокуроров, 28 августа 2016 года Насирова принесла чизкейк в дом Ольги Цвик в районе Форест-Хиллз в Квинсе.

Когда Ольга съела чизкейк, ей стало плохо и она потеряла сознание. Подруга женщины нашла ее в постели почти в коме и отвезла в больницу.

Украинку спасли, но когда она вернулась домой, то обнаружила, что ее паспорт, разрешение на работу, золотое кольцо и другие драгоценности исчезли.

Специалисты исследовали остатки десерта на контейнере и обнаружили, что они содержат феназепам сильнодействующий транквилизатор.

Викторию Насырову арестовали. Присяжные признали Викторию Насырову виновной по нескольким пунктам, в том числе покушение на убийство, нападение и незаконное лишение свободы. Суд уже избирает наказание и должен объявить его 21 марта.

Россияне грозит до 25 лет заключения.

В 2014 году Насырова также была обвинена в отравлении своей соседки в Краснодаре.

В столице Швеции в Стокгольме у российского посольства пожилая россиянка разорвала украинскую символику, а на украинку, сделавшую ей замечание, набросилась с оскорблениями. Из-за инцидента россиянку уже уволили с работы, ею занялись правоохранители.