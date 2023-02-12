Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 11 февраля отразили 11 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Такую информацию обнародовал в Фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

«Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск», - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Вражеские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них Сеньковка Черниговской области, Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариков и Волфин Сумской области и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационных ударов возле Гатища и Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности, это Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области. Нанес авиационных ударов недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Диброва Луганской области и Григоровки и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Залезное. В общей сложности более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудару в районе Зимовщика.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Временного Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БПЛА типа «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса.