Росіяни вранці 3 листопада завдали удару по селищу Зарічне Запорізької області. Постраждали 11 людей.

Про це повідомляє Комишуваська селищна рада.

Зазначається, що через обстріл постраждали багатоквартирні й приватні будинки, кілька з них зруйновані повністю. Усім пораненим надали медичну допомогу.

Голова селищної ради Юрій Карапетян додав, що власникам пошкодженого житла видали будівельні матеріали для ремонту.

Раніше повідомлялося, що уночі, 3 листопада, росіяни випустили по Україні 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Українська ППО збила 24 з 38 дронів та ракету.