Росіяни вранці 3 листопада завдали удару по селищу Зарічне Запорізької області. Постраждали 11 людей.
Про це повідомляє Комишуваська селищна рада.
Зазначається, що через обстріл постраждали багатоквартирні й приватні будинки, кілька з них зруйновані повністю. Усім пораненим надали медичну допомогу.
Голова селищної ради Юрій Карапетян додав, що власникам пошкодженого житла видали будівельні матеріали для ремонту.
Раніше повідомлялося, що уночі, 3 листопада, росіяни випустили по Україні 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Українська ППО збила 24 з 38 дронів та ракету.
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Росіяни вранці 3 листопада завдали удару по селищу Зарічне Запорізької області. Постраждали 11 людей.
Про це повідомляє Комишуваська селищна рада.
Зазначається, що через обстріл постраждали багатоквартирні й приватні будинки, кілька з них зруйновані повністю. Усім пораненим надали медичну допомогу.
Голова селищної ради Юрій Карапетян додав, що власникам пошкодженого житла видали будівельні матеріали для ремонту.
Раніше повідомлялося, що уночі, 3 листопада, росіяни випустили по Україні 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Українська ППО збила 24 з 38 дронів та ракету.