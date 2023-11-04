У столиці Індії Нью-Делі тимчасово закрили школи через вкрай токсичне та забруднене повітря.

Про це пише Укрінформ.

«У п’ятницю рівень забруднення у Нью-Делі сягнув небезпечного рівня, що змусило місто закрити школи та запровадити надзвичайні заходи, а також викликало публічну критику з боку керівників індійських компаній щодо того, як уряд справляється з ситуацією», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітря сьогодні настільки забруднене, що мешканцям мегаполісу вже неможливо вийти на вулицю.

«До кінця цього тижня діти у Нью-Делі пропускатимуть школу (в індійських школах навчання триває 6 днів на тиждень, — прим.) оскільки уряд запровадив надзвичайні заходи, щоб захистити наймолодших від надто токсичного повітря», — йдеться у повідомленні.

За даними моніторингової компанії IQAir, у п’ятницю вранці індійська столиця стала найбільш забрудненим містом у світі. Концентрація дрібних твердих частинок становила 523 мг на кубічний метр, що в 104,6 рази перевищує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У зв’язку з цим, регіональна комісія з управління якістю повітря також активувала антикризовий план, що включає припинення будівельних робіт, заохочення використання громадського транспорту та працю з дому.

Зазвичай якість повітря у Делі погіршується в період з жовтня по листопад через низку чинників, зокрема погодні умови, викиди та температури, що перешкоджають розсіюванню забруднюючих речовин.

Нагадаємо, в рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям місто Миколаїв посіло четверте місце.