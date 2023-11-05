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Легкомоторний літак розбився у віддаленому районі австралійського штату Квінсленд. Загинули троє пожежників, що перебували на борту.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомлення про надзвичайників надійшло близько 14:30 за місцевим часом (04:30 за Гринвічем), що літак розбився поблизу містечка Мак-Кінлі, яке знаходиться приблизно за 1500 кілометрів (932 милі) на північ від столиці штату Брісбен.

Цього тижня пожежники у Квінсленді боролися з лісовими пожежами, які забрали життя двох людей, знищили десятки будинків і дали наказ про евакуацію.

«Встановлено місцезнаходження трьох людей, які були на борту, і підтверджено їх загибель», — йдеться в заяві поліції щодо катастрофи.

Нагадаємо, що на Миколаївщині під ворожий вогонь потрапили вогнеборці відділення пожежної охорони «Коблеве». Постраждав автомобіль рятувальників.