Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області – Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вночі, 6 листопада, о 00:40 ворог завдавав артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади.
Також сьогодні вночі о 00:43 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Крім того, вночі, 5 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету Х-59.
Нагадаємо, що вночі 5 листопада росіяни обстріляли узбережжя та акваторію Куцурубської громади Миколаївської області.
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Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області – Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вночі, 6 листопада, о 00:40 ворог завдавав артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади.
Також сьогодні вночі о 00:43 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Крім того, вночі, 5 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету Х-59.
Нагадаємо, що вночі 5 листопада росіяни обстріляли узбережжя та акваторію Куцурубської громади Миколаївської області.