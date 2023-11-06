Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області – Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вночі, 6 листопада, о 00:40 ворог завдавав артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади.

Також сьогодні вночі о 00:43 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Крім того, вночі, 5 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету Х-59.

Нагадаємо, що вночі 5 листопада росіяни обстріляли узбережжя та акваторію Куцурубської громади Миколаївської області.