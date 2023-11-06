Двох миколаївців судитимуть за вимагання семи тисяч доларів у місцевого мешканця.

Миколаївською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Миколаєва за фактом вимагання за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного часу ( частина 2, частина 4 статті 189 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2021 року та у 2022 році двоє чоловіків, віком 31 та 41 роки, вимагали 7 тисяч доларів неіснуючого боргу у миколаївця. Вони погрожували застосовувати до нього фізичне насилля, змушуючи таким чином сплатити кошти.

Також вони погрожували підпалити будинок та автомобіль миколаївця. Потерпілий, побоюючись за своє життя, віддав гроші одному із фігурантів. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Первомайську, що на Миколаївщині, до пʼяти років позбавлення волі засуджено чоловіка за катування, незаконне позбавлення волі та вимагання грошей.