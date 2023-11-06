В Івано-Франківській області чоловік з пістолетом та ножем пограбував АЗС, його затримала поліція.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області

Првоохоронці зазначили, що подія сталася на території АЗС в місті Долина. Нападник приїхав на своєму автомобілі на АЗС. В приміщенні заправки він, погрожуючи пістолетом почав вимагати в оператора віддати мобільний телефон.

Розбійник підійшов до касової зони, витягнув схожий на ніж предмет, спрямував на жінку-касира і змусив віддати йому всі кошти з каси — понад 10 тисяч гривень. Забравши готівку та мобільний телефон нападник поспішно покинув АЗС та поїхав у невідомому напрямку на авто.

Поліція повідомляє, що на пошук зловмисника був орієнтований увесь особовий склад Долинської та Калуської поліції. Поліцейські в селі Пійло, що у Калуському районі, зупинили автомобіль «Toyota Yaris», на якому ймовірно пересувався нападник.

За кермом автівки перебував 37-річний житель Долини. При огляді авто поліцейські виявили викрадені кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник.

Нагадаємо, миколаївські правоохоронці затримали трьох осіб, які пограбували чоловіка та влаштували відпочинок за його кошти.