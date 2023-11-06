Правоохоронці заочно повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ за жорстоке поводження з цивільним населенням та іншими порушеннями законів та звичаїв війни під час тимчасової окупації Миколаївщини.

Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура — це військовослужбовці 1-ї мотострілкової роти, 1-го мотострілкового батальйону 126 окремої гвардійської Горлівської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади берегової оборони збройних сил РФ.

За даними слідства, під час тимчасової окупації населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області російські військовослужбовці знущалися та катували місцевих мешканців. Окупанти викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, де на відкритій місцевості били людей та інсценували розстріл.

Як відомо, вони намагалися отримати від потерпілих інформацію щодо їхньої причетності до підтримки ЗСУ та дій, якими мешканці селища намагалися послабити окупаційні дії Росії.

Встановлено 7 цивільних осіб, які постраждали від жорстокого поводження та знущання окупантів. За скоєне, росіянам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у липні цього року суд відправив до слідчого ізолятору жителя звільненого села в Миколаївській області, який «здав» окупантам своїх односельців і спостерігав за їх катуванням.