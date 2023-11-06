В Київській області вибухнула граната, внаслідок чого загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — Геннадій Частяков.

Про це повідомила Національна поліція України.

Як зазначають правоохоронці, трагедія трапилася у житловому комплексі в селі Чайки (Київська область). Геннадій Частяков загинув у свій день народження. За словами дружини загиблого чоловіка, він прийшов із подарунками додому. Під час відкриття одного з них стався вибух. Імовірно, це була коробка з пляшкою та чарками у вигляді гранат.

Після отримання повідомлення про вибух, поліція терміново прибула на місце події.

Як стало відомо, 39-річний військовослужбовець загинув на місці. У нього залишилися дружина і четверо дітей. Внаслідок вибуху також постраждав 13-річний син Частякова. Він отримав важкі поранення, медики госпіталізували дитину.

Поліція почала розслідувати цю справу за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував трагедію. Він повідомив, що за попередньою інформацією слідства, майор Геннадій Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши трагічний вибух.

«Трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з «джерел». Тому офіційно повідомляю: Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав ящик із гранатами всередині та почав демонструвати боєприпас синові. Це були гранати нового західного зразка», — розказав Ігор Клименко.

Він розповів, що спершу до рук боєприпас взяв син загиблого та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

Ігор Клименко підтвердив, що у квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

За словами міністра, поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. Повідомляється, що в його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Міністр закликав не поширювати неофіційну інформацію та дочекатися офіційних висновків слідства. Досудове розслідування триває.