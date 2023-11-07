Протягом ночі 7 листопада російські війська тричі завдали ударів з важкої артилерії по території Нікопольського району Дніпропетровської області.

Постраждалих немає, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Відомо, що у Нікополі внаслідок обстрілів постраждав 56-річний чоловік.

Відомо, що у місті пошкоджень зазнав храм. Також понівечені 7 приватних будинків, господарська споруда й 2 авто. А ще — лінія електропередач та газогони.

Окрім того, під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади.

Нагадаємо, що вночі росіяни обстріляли узбережжя та акваторію Куцурубської громади Миколаївської області.