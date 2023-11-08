На Рівненщині медики підтвердили перший випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту Омікрон, він має назву «Пірола».

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Згідно з інформацією МОЗ, лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту Омікрон під назвою «Пірола» виявили на Рівненщині. Відповідний варіант СOVID-19 виявили у 20-річного чоловіка.

«Виокремити випадок «Піроли» вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу», — йдеться у повідомленні відомства.

Міністерство зазначає, що новий субваріант вірусу (BA.2.86) під назвою «Pirola» вперше був зафіксований влітку в Ізраїлі, потім його виявили в США, Данії та Великобританії.

Варто додати, що симптоми субваріанту «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві очікують зростання захворюваності на коронавірус з настанням холодів, однак наразі його вже лікують як звичайну гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Також головний державний санітарний лікар в Миколаївській області Володимир Клочко розповів, що нових штамів коронавірусного захворювання в Миколаївській області поки не виявлено.