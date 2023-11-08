Вранці 8 листопада у Луганську на повітря злетів автомобіль колишнього «начальника міліції» окупантів, депутата «Народної ради ЛНР» Михайла Філіпоненка, він загинув.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За словами сина окупанта, вибуховий пристрій спрацював в автомобілі.
«В результаті він отримав поранення несумісні з життям», — йдеться у повідомленнях.
Нагадаємо, на початку жовтня на окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина Росія» Володимира Малова.
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Вранці 8 листопада у Луганську на повітря злетів автомобіль колишнього «начальника міліції» окупантів, депутата «Народної ради ЛНР» Михайла Філіпоненка, він загинув.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За словами сина окупанта, вибуховий пристрій спрацював в автомобілі.
«В результаті він отримав поранення несумісні з життям», — йдеться у повідомленнях.
Нагадаємо, на початку жовтня на окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина Росія» Володимира Малова.