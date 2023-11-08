В селі Качкарівка у Херсонській області внаслідок підриву на залишеній окупантами вибухівці загинув тракторист.

Бериславська окружна прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

За даними слідства, 7 листопада біля села Качкарівка під час виконання польових робіт 41-річний водій трактора наїхав на міну, яка здетонувала. Повідомляється, що чоловік загинув на місці. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що на Херсонщині 27 вересня на ворожій міні підірвався водій трактора, який працював на полі. Він також загинув.