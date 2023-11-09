У Білгород-Дністровському районі Одеської області чоловік кинув гранату в автобус — одна людина поранена, поліція вже затримала зловмисника.
Про це повідомила поліція Одеської області.
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі. Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші, дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух. Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія.
Як зазначила поліція, зловмисник з місця події втік. Для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Наразі із затриманим працюють слідчі. Встановлюються повні обставини події.
Раньше повідомлялось, що мешканець Миколаївського району кинув гранату в автомобіль біля якого знаходились троє людей.
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У Білгород-Дністровському районі Одеської області чоловік кинув гранату в автобус — одна людина поранена, поліція вже затримала зловмисника.
Про це повідомила поліція Одеської області.
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі. Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші, дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух. Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія.
Як зазначила поліція, зловмисник з місця події втік. Для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Наразі із затриманим працюють слідчі. Встановлюються повні обставини події.
Раньше повідомлялось, що мешканець Миколаївського району кинув гранату в автомобіль біля якого знаходились троє людей.