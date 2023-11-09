Нацрада з питань телебачення та радіомовлення внесла 16 сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора. Серед них — HD REZKA, KINOGO, ГидОнлайн, Kinokrad. Тепер вони не можуть транслюватися в Україні.

Про це йдеться на сайті медіарегулятора.

Зазначається, що в переліку були внесені ще такі медіасервіси:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV).

Смотрёшка (Smotreshka).

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain).

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno);

Окрім того, підставами для такого рішення стали невідповідність структури власності цих ресурсів чи їх повна або переважна спрямованість на територію та аудиторію Росії.

Раніше писали, що зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори.