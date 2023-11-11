У п'ятницю, 10 листопада, приблизно о 17:30 на перехресті вулиць Центральної та Хліборобів у місті Нова Одеса Миколаївського району 50-річний водій ВАЗ 21020 скоїв наїзд на пішохода, який перетинав, попередньо, неосвітлену частину дороги у невстановленому для переходу місці.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 57-річний пішохід загинув на місці події.

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 093-714-45-20, 102.

Раніше повідомлялось, що вчора, 15 жовтня, трапилася ще одна аварія на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь», зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Водій двоколісного загинув.