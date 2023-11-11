Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна може завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах у відповідь на її атаки по українській енергоінфраструктурі.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico.

Герман Галущенко зазначив, що РФ посилить атаки на українські електромережі, коли стане холодніше. Утім, цього року Україна готова завдавати ударів у відповідь.

За його словами, атаки на нафтогазову інфраструктуру не призведуть до зростання цін, адже інші виробники можуть компенсувати російські нафту й газ.

«Я маю на увазі, що це те паливо, яке можна купити не тільки в росії. Я впевнений, що світ зміг би впоратися (без російських нафти й газу, — ред.)», — сказав міністр енергетики.

Раніше повідомлялось, «Укренерго» разом із Міністерство енергетики та Міністерство фінансів підписали зі Світовим банком дві угоди про виділення компанії грантової допомоги обсягом 240 мільйонів для підвищення надійності енергосистеми.