До повномасштабного вторгнення на Снігурівщині було близько 22 тисяч мешканців. Однак, наразі перебуває близько 14 тисяч жителів.

Про це в коментарі «НикВести» розповів начальник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Як відомо, загальна кількість людей, що проживала в громаді до початку повномасштабної війни складала понад 20 тисяч людей. Під час окупації, яка тривала близько 8 місяців, за даними обласної влади там проживали близько 6 тисяч людей.

— У Снігурівці проживає близько 7 тисяч, в цілому в громаді 14 тисяч людей, — розповів Іван Кухта.

Іван Кухта додає, що більшість громадян не вертаються через дітей.

— Я думаю через те, що ми зараз знаходимо близько до лінії зіткнення та ми не можемо перейти в офлайн навчання. Тож, це один з ключовим важелем, чому не повернулося ще більше людей. Безпека дітей — дуже важливо, — зазначив він.

Нагадаємо, 10 листопада 2022 року Збройні Сили України звільнили Снігурівку від російських окупантів. Про те, як місцеві жили під контролем РФ і чиїми силами громада була звільнена, читайте в статті «НикВести».