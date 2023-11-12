За результатами проведених заходів щодо перевірки дотримання вимог порядку збуту та розповсюдження водних біоресурсів виявлено факт незаконної реалізації риби у Центральному районі Миколаєва.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що на ринку, розташованому на вулиці 3-й Слобідській, громадянин здійснював продаж свіжовиловлених карасів, загальною вагою 3 кілограми, без наявності документів, які підтверджують законність придбання.
Окрім того, складено протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Матеріали справи направлені до суду.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування.
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За результатами проведених заходів щодо перевірки дотримання вимог порядку збуту та розповсюдження водних біоресурсів виявлено факт незаконної реалізації риби у Центральному районі Миколаєва.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що на ринку, розташованому на вулиці 3-й Слобідській, громадянин здійснював продаж свіжовиловлених карасів, загальною вагою 3 кілограми, без наявності документів, які підтверджують законність придбання.
Окрім того, складено протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Матеріали справи направлені до суду.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування.