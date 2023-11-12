У ніч на 12 листопада, у Бєлгородській області Російської Федерації пролунав вибух. Росіяни стверджують, що збили український безпілотник.

Про це пише Міноборони РФ.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, було чутно серію вибухів. Очевидці зняли стовпи чорного густого диму.

Раніше, 22 вересня у Севастополі повідомили про ураження штабу Чорноморського флоту РФ. На опублікованих у мережі знімках видно, що будівля значно пошкоджена.

Пізніше в ЗСУ підтвердили ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Жителі Севастополя та партизани допомогли українським військовим вдарити по російському штабу Чорноморського флоту.