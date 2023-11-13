У Вознесенську мешканців будинків по вулиці Крим-Кавказ поскаржилися на якість виконаних ремонтних робіт по провулку Карпенка, де не облаштували водостоки і через це під час зливи потоки води залили двори та городи.

У Facebook-групі «Вознесенськ — місто мрії» Тетяна Кожухаренко опублікувала відео, як під час дощу затопило її подвір’я.

«Це я стою на порозі свого будинку і спостерігаю, як все це каміння, щебінь і пісок разом з водою потрапляє до мого двору та мого будинку з дороги, яку ви щойно відремонтували по вулиці Карпенка, але забули зробити водостоки ...домівки по вулиці Крим-Кавказ 95 по 103 змиває... Тепер я буду боятися дощу, щоб нас остаточно не змило», — поскаржилась жінка.

Вулиця Крим-Кавказ має нахил, тому потоки води не встигають вбиратися у землю. Тетяна Кожухаренко показала на що перетворилася вулиця після дощу.

Як вказано в системі публічних закупівель ProZorro, ремонтом провулку Карпенка у Вознесенську займається ТОВ «ДОРБУД 777». Стартова ціна капітального ремонту була встановлена 5,7 мільйонів гривень, але підрядник взявся виконати роботи за 5 мільйонів 450 тисяч гривень. Також варто зазначити, що це була найдорожча пропозиція тендеру. Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міськради відмовило компаніям, які пропонували значно нижчу вартість.

Договір з ТОВ «ДОРБУД 777» було підписано 3 жовтня. Дорожники мають виконати роботи до 15 грудня, тому можливо, що водостоки не встигли облаштувати.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську оголосили тендер на капітальний ремонт будівлі центру надання соціальних послуг на суму 4 мільйони 889 тисяч гривень.