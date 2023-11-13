Чорноморським гуманітарним коридором пройшли вже 100 суден.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
За її словами, наразі, завдяки цьому доставлено 3,7 млн тонн продовольства і товарів по всьому світу.
«Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором — рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів по всьому світу» , — написала вона.
Раніше повідомлялось про те, що Україна найближчим часом має намір відкрити ще один коридор для експорту українського зерна. Цього разу — залізничний.
Також незабаром почне працювати новий зерновий коридор через Молдову та Румунію.
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Чорноморським гуманітарним коридором пройшли вже 100 суден.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
За її словами, наразі, завдяки цьому доставлено 3,7 млн тонн продовольства і товарів по всьому світу.
«Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором — рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів по всьому світу» , — написала вона.
Раніше повідомлялось про те, що Україна найближчим часом має намір відкрити ще один коридор для експорту українського зерна. Цього разу — залізничний.
Також незабаром почне працювати новий зерновий коридор через Молдову та Румунію.