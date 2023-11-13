Чорноморським гуманітарним коридором пройшли вже 100 суден.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, наразі, завдяки цьому доставлено 3,7 млн тонн продовольства і товарів по всьому світу.

«Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором — рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів по всьому світу» , — написала вона.

Раніше повідомлялось про те, що Україна найближчим часом має намір відкрити ще один коридор для експорту українського зерна. Цього разу — залізничний.

Також незабаром почне працювати новий зерновий коридор через Молдову та Румунію.