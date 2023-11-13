У Миколаєві повідомили про підозру двом працівникам міграційної поліції ГУНП, у вимаганні хабаря.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіки отримали від підприємиці 40 тисяч гривень за те, що вони не створюватимуть безпідставних документів щодо кримінального порушення нею.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 502 тисячі гривень та 215 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть поліцейського, який за хабар обіцяв помʼякшити покарання викритого на крадіжці чоловіка.