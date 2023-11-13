У Первомайську, що на Миколаївщині чоловік відібрав телефон у підлітка. Поліцейські оперативно розшукали та затримали грабіжника.

Про це повідомила Поліція Миколаївської області.

За даними правоохоронців, упродовж години оперативники встановили зловмисника разом із викраденим телефоном. Слідчі затримали його та повідомили про підозру.

Як відомо, близько 15:00 11 листопада до Первомайського районного відділу поліції звернулась 31-річна мешканка Первомайської громади, яка повідомила про те, що близько пів години тому біля крамниці, розташованої по вулиці Фабричній, невідомий чоловік вихопив із рук у її 15-річного брата мобільний телефон та втік. Про скоєний злочин жінці розповів сам підліток, коли повернувся додому після пограбування.

Грабіжником виявився 31-річний місцевий мешканець, який раніше вже потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів. За вчинення пограбування в умовах воєнного стану йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці затримали неповнолітнього, який вкрав телефон у 16-річної дівчини розпиливши газовий балончик.