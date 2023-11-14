Вчора, 13 листопада, ракетного удару зазнало село Рибаківка Коблівської громади.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено біля десяти житлових будинків, а також господарські споруди та гаражі.

Окрім того, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ворожий розвідувальний БпЛА.

Нагадаємо, що протягом доби російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади. Також над Баштанщиною зафіксували розриви ворожих ракет над відкритими територіями.

Раніше повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три керовані авіаційні ракети Х-59.