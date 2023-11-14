У Миколаєві Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомили пресслужби СБУ та прокуратури Миколаївської області

За даними слідства, чоловік на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію РФ, після чого був дистанційно завербований російськими спецслужбами. Повернувшись в Україну у березні цього року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ.

За даними правоохоронців, дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через «зв’язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

У червні цього року СБУ заочно повідомила цьому блогеру про підозру у держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів на Миколаївщині. Від початку повномасштабного вторгнення викрили 13 фігурантів.

Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем Телеграм-каналу «Лохматого».

Під час листування з ворожим блогером його «послідовник» підтримував антиукраїнські наративи та «зливав» відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону.

Збирав «потрібні» відомості фігурант через особисті контакти та з відкритих джерел. Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав «звіт» до ФСБ у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості. Чоловіка затримали та під час обшуку та вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Лебедєвим.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що 13 листопада, СБУ вручили підозру нардепу Олександру Дубінському. Його звинувачують у роботі на користь російських спецслужб.