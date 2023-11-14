Міністерство фінансів США надіслало компаніям з управління суднами повідомлення про їхні кораблі, які підозрюють у порушенні санкцій Заходу щодо російської нафти. Відомство підозрює близько 30 компаній і перевіряє на причетність близько 100 танкерів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що деякі з суден, які зараз досліджуються, брали участь у вивантаженні російської нафти з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці.

Однією з компаній, яка отримала запит від Мінфіну США, була Beks Shipping, розташована в Туреччині, сказало джерело.

Запити, надіслані компаніям приблизно в 30 країнах, є найбільшим кроком у цьому контексті з боку США після того, як Вашингтон і його союзники запровадили ліміт цін, спрямований на обмеження доходів РФ від нафти, пише видання.

Подібні запити на інформацію є звичайним кроком у розслідуванні санкцій. Вони призначені для збору деталей, зокрема інформації про компанії, які зафрахтували певні судна або купували нафту, яку перевозили.

Окрім того, у самому Мінфіні США відмовилися коментувати цю інформацію.

«Хоча ми не підтверджуємо і не коментуємо розслідування чи правоохоронні дії, Міністерство фінансів зобов’язується забезпечити дотримання ліміту цін і скоротити ресурси РФ для її війни проти України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влітку доходи Росії від експорту нафти зросли до найвищого рівня з листопада 2022 року, оскільки її нафта перевищила граничну ціну, встановлену країнами «Великої сімки».