На Миколаївщині упіймали двох дроворубів, які без дозволів пиляли акації між селами Крива Балка та Шурине.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Порушники встигли спиляти 5 акацій діаметрами у корі біля шийки кореня від 15 до 19 сантиметрів.

«Чорні лісоруби» притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 65-1 КУпАП, кожен з них сплатить штраф 510 гривень.Також вони сплатять розраховану суму збитку — 7,2 тисячі гривень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть двох мешканців Баштанського району, які незаконно вирубували дерева та завдали збитків на понад 110 тисяч гривень.