Екоінспектори виявили на території парку Перемоги у Миколаєві шість зрублених акацій та будівельне сміття. Збитки оцінили у 1,6 мільйона гривень.

У зв’язку з цим вони звернулися з заявою до поліції, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що дані факти встановили 3 листопада. Невідомі знесли акації діаметрами стовбурів від 134 до 173 сантиметрів без ордеру на видалення зелених насаджень, документів про початок виконання підготовчих або будівельних робіт чи дозволу на виконання робіт.

Також виявлено засмічення земельної ділянки будівельними матеріалами та будівельними відходами загальною площею 35,52 квадратних метри.

«Парк Перемоги відноситься до природно-заповідного фонду України та є парком–пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Загальний розмір шкоди, завданої внаслідок знищення зелених насаджень складає 1,6 мільйони гривень», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що загальний розмір шкоди, завданої внаслідок засмічення земельної ділянки будівельними матеріалами та будівельними відходами — 82 тисячі гривень.

«Оскільки в діях винних осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого статтею 356 Кримінального Кодексу України (самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника), інспекцією направлено заяву про злочин до органів поліції. У заяві інспекція просить внести відомості про злочин до ЄДРДР, провести розслідування викладених фактів, встановити осіб, винних у порушенні вимог природоохоронного законодавства, та притягнути їх до відповідальності згідно чинного законодавства», — зазначили екоінспектори.

Нагадаємо, що КП «Миколаївські парки» розпочало будівництво спортивного майданчику на набережній міста. У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу заявили, що КП не має відповідних дозвільних документів на будівельні роботи.

Поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку буде вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.