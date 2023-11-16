Німецький концерн Rheinmetall збирається поставити Збройним Силам України авіадесантні тактичні машини Caracal. Компанія поставить невелику партію.

Про це йдеться на офіційному сайті німецького концерну.

«Rheinmetall продовжує надавати послуги з підтримки України у сфері бойових машин. Всього компанії доручено поставити в Україну 80 бронетранспортерів Marder. Більшість з них вже зарекомендували себе у використанні під час бойових дій», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що наприкінці 2023-го та на початку 2024 року в Україну відправляться п'ять авіадесантних тактичних машин «Caracal».

Німецький концерн Rheinmetall збирається поставити Збройним Силам України авіадесантні тактичні машини Caracal. Компанія поставить невелику партію.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита».

Також державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.