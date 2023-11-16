Російські окупанти змінили тактику атак дронами. Зокрема, вони випускають ворожі БпЛА зранку, а не вночі.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини»повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, «стандартний час» для російських атак БПЛА — з 22:00 до 3-4 ночі, і як раніше це було, удари завдавались кількома хвилями з різних напрямків.

«Цього разу противник дещо змістив часові рамки завдання ударів. Маємо зараз вже о пів на 9, але тривоги ще тривають. Зазвичай в цей час ми даємо вам статистику збиття — напрямки, скільки летіло, куди й що вдалося знищити в повітряному просторі нашим Силам оборони. Цього разу близько 10 БПЛА атакували Україну», — заявив речник.

Він додає, що раніше загарбники завдавали ударів вдень, але такий час атак полегшував роботу українській ППО. Він наголосив, що зараз ночі трошки довші та видимість вранці залежить від погодних умов.

Нагадаємо, що у Повітряних силах вважають, що Росія має намір збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу «Шахед».