Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо польська влада не розв'яже питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це пише польське RMF FM.

Зазначається, деякі посадовці Єврокомісії вважають, що польська влада не робить достатньо, щоб розв'язати проблему та припинити протест польських перевізників. Брюссель «явно втрачає терпіння», пише RMF FM.

За даними видання, розглядається процедура щодо порушення Польщею законодавства ЄС, зокрема положень регламенту про лібералізацію торгівлі з Україною, яку нещодавно продовжили до червня 2024 року.

Наразі Єврокомісія вивчає правові підстави для відкриття такої процедури.

Речник Єврокомісії сказав виданню, що польська влада, відповідно до законодавства ЄС, зобов’язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах.

Однак офіційно в Єврокомісії відмовилися коментувати заходи, яких можуть вжити проти польської влади, оскільки запевняють, що переговори з Польщею та Україною тривають.

Наприкінці жовтня польські перевізники погрожували з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.