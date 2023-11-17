У США Айова став 33 штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, вчиненим радянською владою.

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова.

Зазначається, що у штаті також проголосили листопад місяцем памʼяті про український Голодомор-геноцид в Україні. Маркарова подякувала губернаторці штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною.

Пані посол закликає всіх охочих приєднатися до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору.

Нагадаємо, що парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.