Будівля, в якій допитували місцевих жителів Олександрівки на Миколаївщині. Фото: Офіс генпрокурора

Всього з початку широкомасштабного вторгнення правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 481 факту жорстокого поводження, катування, заподіяння тілесних ушкоджень цивільному населенню під час окупації частини території Миколаївської області військовими збройних сил РФ.

Про це Миколаївська обласна прокуратура повідомила у відповідь на запит від видання ZMINA.

У відомстві зазначають, що росіяни під час окупації могли побити людину просто на вулиці. Тобто її не затримували, в камеру не саджалили, просто жорстоко поводились. Або, наприклад, могли прострелити людині ногу й піти собі.

«Також були свідки одного й того факту жорстокого поводження, катування або тортур над цивільними зі сторони військових РФ, які повідомили про це правоохоронців. Кожен такий епізод кримінального правопорушення, не провадження, а правопорушення, реєструють в ЄРДР, як окремий випадок. І так може 3-4-5 епізодів бути по одній і ті ж самій людини. Потім всі ці епізоди поєднують в одне кримінальне провадження», — пояснюють прокуратурі.

Таким чином, правоохоронці встановили, що 179 мирних мешканців Миколаївщини, які були незаконно затримані та поневолені росіянами, зазнали катування та жорстокого поводження.

«Одну з вказаних осіб також повторно незаконно затримано представниками країни-агресора у 2023 році», – йдеться в повідомлені.

До того ж 115 людей з незаконно затриманих цивільних, росіяни або депортували, або примусово переселили.

Слідство встановило особи дев’ятьох військових РФ, які жорстоко поводились, катували або завдавали тілесних ушкоджень цивільному населенню під час окупації частини Миколаївської області. Їм вже оголошено підозру.

Нагадаємо, влітку повідомлялося, що від початку повномасштабної війни зафіксовано 225 випадків сексуального насильства, скоєного російськими військовими злочинцями. П’ять з них — у Миколаївській області.