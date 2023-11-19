У селі Лоцкине Баштанського району Миколаївської області вранці 19 листопада загорілась покрівля двоповерхової будівлі церкви.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Повідомлення про пожежу на спецлінію 101 надійшло о 04:16. На виклик прибули відділення 7, 9, 20 державних пожежно-рятувальних частин та оперативно загасили пожежу на площі 100 квадратних метрів.

Працювало 14 вогнеборців та 3 одиниці техніки ДСНС, додатково залучалась водовозка психоневрологічного диспансеру. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електромережі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Вознесенському районі рятувальники 5 днів гасили пожежу на міському сміттєвому полігоні.