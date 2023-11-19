Російські окупанти вдарили по житловому району в Херсоні. Постраждали пʼятеро людей, зокрема трирічна дитина. Дівчинку ушпиталили з пораненнями шиї та ноги.

Про це повідомили голова ОВА Олександр Прокудін і голова МВС Ігор Клименко.

Дитина з 55-річною бабусею гуляли у дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду. Жінка також поранена. Її та ще двох жінок — 47 і 69 років — шпиталізували в стані середньої важкості. 59-річний чоловік має осколкові травми.

Обстріл пошкодив багатоповерховий житловий будинок.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.